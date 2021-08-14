Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in ilk haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Karşılaşma 11 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Riberio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.

58. dakikada Kamil Ahmet’in pasında topla buluşan Kamara'nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

72. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11



Stat: Hatay

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Süleyman Özay xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi Boudjemaa xxx, Kamara x (Traore dk. 64 xx), Emre Çolak xx (Lobjanidze dk. 64 xx), Dylan Louis xxx, Mame Diouf xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Ouannes xx, Tarkan xx, Bruma xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 76 xx), Varga xx (Ahmet Engin dk. 76 xx), Hajradinovic xxx, Yusuf xx (Mickael Tirpan dk. 85 ?), Umut Bozok xx (Nicolai Jörgensen dk. 81 x),

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa), Lobjanidze (dk. 72) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet (Hatayspor), Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)

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