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Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından


İZZET NAZLI / HATAY,(DHA)Süper Lig'in 1´inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, konuşmasının başında Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve burada hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diledi.  "OYUNA İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"
Takım olarak galibiyete kenetlendiklerini fakat bir türlü oyuna başlayamadıklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün ilk defa kendi yeni stadımızda uzun süre sonra taraftarlarımızın önünde oynadığımız maçta açıkçası çok galip gelmek istiyorduk. Maç öncesi de bütün hazırlıklarımız galibiyete yönelikti ama istediğimiz şekilde oyuna bir türlü başlayamadık. İlk yarıda özellikle orta sahada rakibin çok rahat bir şekilde pas yapmasını sağladık. Hem top bizdeyken hem de top rakipteyken çok doğru pozisyon alamadık. Özellikle oynadığımız üç hazırlık maçını kıyaslarsak ve üzerine koyarak devam ederken maalesef bugün ilk yarı çok tutuk bir futbol sergiledik. Bunun nedenini de açıkçası acaba hani oyuncularımızın istediği, hani çok galibiyet isteği ve arzusundan oluşan bir stresten mi, yoksa oyuna iyi başlamama nedeniyle mi, bir türlü oyuna giremedik. Tabi golü de yedikten sonra, takım oyuncularımız tamamen stres ortamına girdi. İstediğimiz şekilde ilk yarıyı değerlendirmedik. İkinci yarıda tabi bazı değişikliklerle daha önde basan, bizim istediğimiz şekilde topu daha fazla tutan, pas yapan, kenarlardan hücumu deneyen, üçüncü bölgede çoğalan bir Hatayspor izlettirdik. Haklı bir beraberliği yakaladık ondan sonra ikinci golü de aradık açıkçası. Dediğim gibi daha yolun başındayız. Eksiklerimiz var, bunları inşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda tamamlayıp, taraftarlarımıza da geçen sene izlettirdiğimiz, keyifli, daha çok hücuma çıkan, daha çok pozisyona giren bir Hatayspor yaratmak istiyoruz. Dediğimiz gibi biz buradan ders çıkaracağız, eksiklerimizi tespit edeceğiz ona göre çalışmalarımızı yapıp inşallah önümüzdeki maça daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız" diye konuştu.
"AARON BOUPENDZA´NIN TRANSFERİ SÖZLÜ OLARAK BİTTİ"
Toplantıda Aaron Boupendza'nın transferi ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Benim aldığım bilgiye göre Aaron Boupendza´nın transferi sözlü olarak bitti, kendisinin bir anlaşma olayı vardı o da bugün okeylendi. O yüzden kadroya almadım çünkü transfer olma ihtimalini bitti olarak gördüğümüz için hem kendi menajerlerine karşı hem kulübe öyle bir ricası oldu, sakatlıktan koruma amaçlı. Onun için kendisini aramızda görmedik" ifadelerine yer verdi.
EKREM ÖRENÇ: BİZ BU SENE İLK 8'İ HEDEFLİYORUZ
Hatay´a puan ya da puanlar almak için geldiklerini söylen Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Hatayspor'un ilk yarıya iyi başladığını, ikinci yarıda ise oyunu dengelediklerini belirtti. Maçta mükemmel frikik golüyle öne geçtiklerini hatırlatan Örenç, "Hatayspor, 60´ıncı dakikadan sonra son çırpınışlarını verdi diyebilirim. Onlarda o arada golü bulunca oyun dengeli bir şekilde gitti. Sonuçta her iki takımda birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Biz 3 puan almak için gelmiştik ama bundan böyle Kasımpaşa güzel futbol oynamak ister. Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz. Umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ekrem Örenç'in açıklamaları
Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-08-15 01:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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