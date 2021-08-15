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Leyleklerin göçü İskenderun Körfezi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Göçmen kuşların geçiş güzergahından bulunan Hatay'da, yaz mevsiminin son günleri yaklaşırken göçmen kuşların sıcak ülkelere hareketi sürüyor. İskenderun Körfezi üzerinden geçiş yapan leyleklerin gökyüzünde dönüş yaparak uçmaları hafta sonunda denize giden vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

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