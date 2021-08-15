Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

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Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde Meryem Ana Yortusu ayin töreni yapıldı.

Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusuna Samandağ, Antakya ve İskenderun'dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi.

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