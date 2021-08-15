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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Hüseyin Yayman Mileyha sulak alanda incelemede bulundu

İHA

Milletvekili Hüseyin Yayman Mileyha sulak alanda incelemede bulundu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinde bulunan ve 282 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti alanını Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır ile gezerek incelemelerde bulundu.
Yayman, Mileyha Kuş Cennetinin sulak alan olarak ilan edileceğini ve çalışmaların son noktaya geldiğini belirtti. Milletvekili Yayman “ Mileyha Kuş Cenneti, Türkiye’de görülmesi gereken muhteşem yerlerden bir tanesidir. Sadece Samandağı’nın değil, bölgenin en önemli sulak alanıdır. Bir taraftan tabiatı, bir taraftan kuşlara ev sahipliği yapması, bir taraftan suyun içerisindeki balıklarla muhteşem bir tabiat manzarasıyla karşı karşıyayız. Buranın sulak alan ilan edilmesi için çalışmalar sürmektedir. Buranın korunması, ve insanlarımızın kullanımına açılmasını çok önemli buluyoruz. Önce buraya sulak alan statüsü vereceğiz. Sonra burayı kısım kısım tanımlayacağız.
Atalarımız bizlere nasıl teslim etmişse bizde çocuklarımıza torunlarımıza devretmek üzere koruyacağız.
İnşallah buradaki her kuşun, her balığın, her kamışın ve tüm çevrenin emaneti bizedir. Biz tabiatı seviyoruz, burayı korumak çok çok önemlidir. “ dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır Mileyha Kuş Cenneti ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çangır “ Mileyha’da Bölgeleme haritaları ve çalışmaları yapıldı. Altlıklar oluşturuldu. Sayın Valimiz başkanlığındaki kurul, buranın Sulak alan olması için karar aldı. Gerekli çalışmalar ardından karar Bakanlığa sunuldu ve onay beklenmektedir. Yakın zamanda statüsü kazandırıldıktan sonra gerek korunması gerekse yatırımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetler içerisinde olacağız “ dedi.
Milletvekili Yayman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, Ak Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle beraber Mileyha Kuş Cennetinin tüm alanlarını karış karış gezdi.
Hatta bir ara görevlinin motorsikletinin arkasına bindi ve alanı motorsikletle gezdi.
Lübnanın Bekaa Vadisinde doğarak Suriye’den geçen Asi Nehri’nin Akdeniz’le birleştiği alanı da ziyaret eden Milletvekili Yayman ve beraberindeki heyet buradaki balıkçılarla da sohbet ettiler. Balıkçıların yoğun bir ilgisinin olduğu alanda, kaplumbağa yumurtalarının da güven altına alındığı görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, Samandağ sahilinin caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üremelerine ev sahipliği yaptığını söyledi.
Yapılan çalışmalarla yuvaların tespit edildiğini ve koruma altına alındığını belirten Çağlar, Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan hayvan nesilleri içerisinde yer alan kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına kadarki süreçte çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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