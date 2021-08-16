Hatay’da 11 bin 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 11 bin 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yeni Devlet Hastanesi Kavşağında durdurulan motosiklette 4 bin 712 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, şahısların Armutlu Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda 6 bin 800 adet captagon, 37,81 gram metamfetamin, 235,55 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek kubar esrar, 51,83 gram takoz esrar, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 15 adet 7,65 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y. ve A.A. gözaltına alındı.

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