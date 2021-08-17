Hatay’da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde tarım arazisi içerisinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kolcular Mahallesi'nde kolluk devriyesi esnasında tarım arazisi üzerinde sağ kanat ve ayakları ateşli silah kullanılması sonucu kırılmış, soğuk ve açlıktan bitkin halde olan şahin türü yabani kuşu gördü.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından şahin türü yabani kuş, tedavisi yapılıp doğaya tekrar salınması için MKÜ Kampüsünde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Şahin hemen tedavi altına alındı.

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