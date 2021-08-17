Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde mahalle sakinleri, evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hızından duydukları rahatsızlığı dile getirmek için yolu kapatıp eylem yaptı.

İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi sakinleri, evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlarla beton mikserlerinden şikayet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi. Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinleri, çamaşırlarını balkona temiz astıklarını ancak tozdan dolayı kirlenmiş şekilde topladıklarını ifade etti.

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