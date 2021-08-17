Hatayspor Simon Falette´yi renklerine bağladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Hatay Stadyumu´nda gerçekleşen imza törenine kulüp başkan vekili Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-17 17:23:18



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