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Hatayspor Simon Falette´yi renklerine bağladı

DHA

Hatayspor Simon Falette´yi renklerine bağladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak da forma giyen 29 yaşındaki stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 
Atakaş Hatayspor, son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yeni Hatay Stadyumu´nda gerçekleşen imza törenine kulüp başkan vekili Prof. Dr. Mustafa Özat, Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-08-17 17:23:18

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