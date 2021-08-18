Ağrılarına şifayı Osteopati yönteminde buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılarına şifayı Osteopati yönteminde buldu

İHA

Ağrılarına şifayı Osteopati yönteminde buldu

Almanya’da ikamet eden ve geçmeyen ağrıları nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi’ne başvuran Ayşe Sülkü, Uzman Fizyoterapist Osteopat Mehmet Ali Yılmaz’ın uyguladığı Osteopati yöntemiyle eski sağlığına kavuştu.

“Ağrılarım Osteopati uygulamasından sonra son buldu”
Osteopati tedavisinin ardından, ağrılarının sona erdiğini ifade eden Ayşe Sülkü, “Birkaç yıldan bu yana, ağrılarım dolayısıyla hareket edemez durumdaydım. Almanya’dan geldiğimde ağrılarım için birçok polikliniğe başvurdum, fakat ağır ağrıkesiciler kullanmama rağmen ağrılarım bir türlü geçmiyordu. Osteopatiyi araştırdım ve denemek istedim. Mehmet Ali Bey’in uyguladığı tedavi yöntemiyle ilk seansta bile çok rahatladım. Osteopatinin başarılı sonucu, beni çok mutlu etti. Mehmet Ali Bey’e çok teşekkür ederim” dedi.

“Osteopati elle uygulanan bütüncül bir yaklaşımdır”
Osteopatinin ağrılar üzerinde etkili bir yöntem olduğunu belirten Fizyoterapist Osteopat Mehmet Ali Yılmaz, “Oturup kalkarken; kürek kemiğine ve başına doğru yansıyan ağrılar nedeniyle bize başvuran hastamızda tespit ettiğimiz mekanik kitlenmelerden dolayı, ayak parmağından, kafatasına kadar değerlendirme yapıp osteopati yöntemini uygulayarak, rahatlamasını sağladık. Hastanın geçmişte yaşadığı travmalar, özellikle trafik kazası öyküsü, doğum esnasında pöç kırığının oluşması ve bacak kırığı öyküsünden sonra, bunun mekaniğe yansımasını tek tek değerlendirdik. Bu bölgedeki kısıtlı bulduğumuz bağlantılı yapıları yumuşak tekniklerle gevşettik. Hasta ilk seansta bile farkı görmüş oldu. Osteopati, elle uygulanan bütüncül bir yaklaşımdır. İlgili uzman hekimlerimiz tarafından ameliyat seviyesine gelmediği belirlenen hastalarımızın ağrılarının, azaltılması ya da giderilmesinde osteopatiyi öneriyoruz” dedi.

“Manuel terapi ile ağrılara son verilebilir”
Osteopatinin; kas ve iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere, birçok rahatsızlıklarda uygulandığını ifade eden Mehmet Ali Yılmaz, “Osteopati; sadece elle uygulanabilen, anatomiyi, fizyolojiyi ve biyomekaniği esas alan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopatinin amacı; hareket kısıtlılığını tespit edip serbestleştirerek, normal dolaşımı sağlayıp, vücudun kendi kendine iyileşme potansiyelini açığa çıkarmaktır. Eğer vücudun herhangi bir bölgesinde hareket kısıtlılığı var ise, vücut adaptasyon olarak hareket kabiliyeti daha az olan farklı bir noktaya yüklenmek zorunda kalır. Bu yüklenme sonucunda; ağrı, sızı, kas spazmı gibi durumlardan dolayı hasta, soğuk uygulama, ağrı kesici, kas gevşetici gibi yollara başvurabilir. Ancak ağrının esas kaynağı olan hareket kısıtlılığı giderilmediği için de hasta, ağrıyı tekrar tekrar yaşayabilir ve bu durum yıllarca sürebilir. Osteopat olarak, organlarla hareket sistemi arasındaki ilişkiyi, kafa ve kuyruk sokumu arasındaki hareket kabiliyetini, dolaşım sistemini göz önünde bulundurarak, ağrıya asıl sebep olan hareket kısıtlılığını tespit edip çözerek, kişinin sağlıklı iyileşmesini hedefleriz. Osteopatinin tedavi süresi, hastalığın boyutuna göre değişmekle beraber, tek seans da olabildiği gibi, ortalama dörtbeş seansa kadar sürebilmektedir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu yemek tokmakla dövülüyor Hatay’da hrisi ve aşur, bayram ve düğünlerde sofraları süslüyor
YEREL HABERLER Bu yemek tokmakla dövülüyor Hatay’da hrisi ve aşur, ...
Payas’lı Sudenaz, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu
YEREL HABERLER Payas’lı Sudenaz, Galatasaray voleybol takımı alt ...
Hatayspor Simon Falette´yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Hatayspor Simon Falette´yi renklerine bağladı
Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Falette, Hatayspor’da
YEREL HABERLER Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Falette, ...
Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
YEREL HABERLER Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu ...
32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, İskenderun’da yakalandı
YEREL HABERLER 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, İskenderun’da ...
İskenderun'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Hatay’da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
Hatay’da 11 bin 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 11 bin 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Akdeniz Nalburunlu Yarasasını görmek isteyenler lav tüpü mağarasını ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz Nalburunlu Yarasasını görmek isteyenler lav ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.