Uzmanlardan, "Günde asgari 2.5 litre su tüketin" tavsiyesi

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hayrettin Dönger, besinlerin sindirilmesi, atık maddelerin akciğer ve böbreklere taşınıp oradan dışarı atılabilmesi, vücut ısı dengesinin sağlanmasının vücuttaki su sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Gereğinden az su tüketilen toplumlarda böbrek rahatsızlıklarının daha çok görüldüğünü ifade eden Dönger, şöyle devam etti:

“Susuz kalan vücutta kanın koyulaştığı ve pıhtıya eğilimin arttığı bilinmektedir. Derinin su ihtiyacı çok fazladır. Az su içildiğinde hücre iç suyu azalmakta derinin onarım hızı düşmektedir. Susuz kalındığında beyin fonksiyonları bozulmakta, sersemlik, algılama yetisinde düşme, karar verme mekanizmasında bozulma meydana gelmektedir. Az su içmek ayrıca baş ağrısına, unutkanlığa, kabızlığa, saç dökülmesine, emziren annelerde süt azlığına ve kas kramplarına yol açmaktadır. 24 saatlik idrarın 500 mililitrenin altı acil tedavi gerektiren bir durumdur. Fiziksel aktiviteye, mevsimlere, beslenme alışkanlığına göre değişmekle birlikte hayati fonksiyonların yerine getirilebilmesi için günde 22.5 litre su içilmesi gerekmektedir.”

Besinsiz günlerce yaşanabilirken susuz ancak birkaç gün yaşanılacağına dikkat çeken Dönger, “İnsan vücudundaki su oranı yaş, günlük aktiviteler, cinsiyet ve fiziksel özelliklere göre değişiklik gösterir. Çocukların vücutlarının su oranı yüzde 75 iken erişkinlerde bu oran yüzde 5060 aralığında değişmektedir” diye konuştu.

Diyetisyen Semiha Özge Öksüz de vücut suyunun yüzde 10’u yitirildiğinde insan yaşamının tehlikeye girdiğini söyledi.

Suyun insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öge olduğunu belirten Öksüz, “Günlük tükettiğimiz su miktarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Diyetle alınan enerjinin her 1 kalorisi için 1 mililitre su alınması gerekmekte. Örnek verecek olursak, günlük bin 500 kalori alan bir bireyin 1,5 litre su tüketmesi gerekir. Yetişkin bireylerin ise günlük ortalama olarak en az 2 litre su tüketmesi gerekmektedir” diye konuştu.

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