Ayoub El Kaabi, A. Hatayspor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, 28 yaşındaki Faslı golcü Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Hatayspor, son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordobeyaz formamızla başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.