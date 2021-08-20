Ayoub El Kaabi, Hatayspor´da

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Ayoub El Kaabi´yi transfer etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayoub El Kaabi'ye bordo beyaz formamızla başarılar dileriz" denildi. Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz, katıldı.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-20 21:41:30



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