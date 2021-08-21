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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)

DHA

Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)


'TÜRKİYE'Yİ ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA ÇIKARACAĞIZ'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay Valiliği´ni ziyaret etti. Valilik girişindeki şeref defterini imzalayan Bakan Muş, daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan ve yetkililerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Vali Doğan, Bakan Muş´a el yapımı rahle hediye etti.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Muş, partililerle buluştu. Burada konuşma yapan Muş, Hatay´ın kültür, sanayi, ticaret ve turizm alanında önemli il olduğunu kaydetti. Hatay´ın ciddi yatırımlarla sanayide öncü kent olduğuna dikkat çeken Muş, "İhracatta ve ekonomide ciddi bir toparlanma söz konusu. Biz Ticaret Bakanlığı'nı iyi idare edeceğiz, görevimizi iyi yapacağız. İl Başkanlığı'mız buradaki siyasi vazifesini yapacak. Milletvekillerimiz zaten büyük bir içtenlik ve beraberlik içindeler. Bu başarıyı getirecek. Her anlamda başarıyı getirecek. Dolayısıyla bu ülkeye daha uzun yıllar partimiz, milletvekillerimiz, partimizin çeşitli kademelerindeki üyelerimiz hizmet edecektir ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya çıkaracağız. Tepe noktaya kadar geldik. Artık iki haneli ihracat rakamlarına ulaştık. İnşallah bundan sonrasında amacımız, bu haneleri farklı farklı yukarıya doğru revize etmek olacak. Dolayısıyla bunları daha yukarı çıkaracak çalışmalar, yatırımlar da oluyor. Geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz" dedi.
'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'
Hatay´da devam eden yatırımlar olduğunu da söyleyen Bakan Muş, "Bugün limanımızı gezdik İskenderun´da, burada yapımı devam eden büyük yatırımlarımız söz konusu ve bir taraftan da devasa ucu bucağı görülmeyen bereketli Amik Ovası´nın toprakları ve hemen onun üzerindeki tarihi ve kültürel geçmişlerden bu günümüze ulaşan tarihi eserler, tarihi alanlar. Dolayısıyla bu dördünün bir araya geldiği bir il, bir vilayet daha da ileriye gidecektir. Burada bazı mesleklerle alakalı biz de katkı sunacağız. Beklenen bazı yatırımlar var, milletvekillerimiz çalışıyor, İl Başkanlığı'mız bu noktada belediyelerle beraber çalışıyor. Biz de üzerimize düşen tarafıyla alakalı çaba içerisinde olacağız. Birkaç yatırımımız söz konusu bölgede. Bu yatırımların hayata geçmesiyle beraber Hatay'ın bir sıçrayış yapacağının da bunlar göstergesi. Yatırım anlamında ekonomik faaliyet anlamında bir sıçrama noktasında epey bir kısmı halledilmiş, belli bazı prosedürler kısmında kalmış. İnşallah onların tamamlanmasıyla beraber yatırımlar vücut bulacaktır. Yatırımlar faaliyete geçmiş olacaktır ve bunlar da Hatay ilimize daha farklı bir katkıyı sağlayacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-08-21 16:58:27

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