Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (3)

'İZİNSİZ GİRİŞLERE KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZ ALINMIŞ VAZİYETTE'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay ziyareti kapsamında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Muş burada, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun'dan brifing aldı. Toplantının ardından gümrük sahasını gezen Muş, çalışanlarla görüştü. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda basın açıklaması yapan Bakan Muş, Hatay'ın ticaret, sanayi ve tarım alanında önemli bir kenti olduğunu söyledi.

Muş'un, son dönemlerde yapılan yatırımlarla hem teknik hem de elektronik olarak sınırların en üst seviyede olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada, izinsiz girişlere karşı her türlü tedbirimiz alınmış vaziyette. Sınırlarımızın güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmakta ve sağlanmakta. Burada yer yer duvarlar örülmüş vaziyette, devam eden inşaatlar söz konusu. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bu kapılardaki girişlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için uğraşıyoruz. İzinsiz, kaçak herhangi bir girişe asla ve asla müsaade edilmeyecektir göz yumulmayacaktır. Burada tedbirlerimizi uygulamalarımızı daha da fazla yoğunlaştıracağımızı ifade etmek isterim. Tüm gümrük kapılarında tedbirler arttırılarak sürdürülecektir."

'SORUMLU BİZ DEĞİLİZ'

Konuşmasında, Afganistan'da ortaya çıkan gelişmelerden sonra başlayan göç akınlarının sorumlusunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmadığını söyleyen Muş, "Oradaki bu gelişmelerin ortaya çıkmasından sorumlu biz değiliz. Dolayısıyla ortaya çıkan bu göçmen akınını Türkiye'nin göğüslemesi, buna tek başına katlanması söz konusu olamaz. Biz sınırlarımızda ve gümrük kapılarımızda gereken her türlü tedbiri alıp, asla ve asla oradan kaçak ve izinsiz geçişe müsaade etmeyeceğiz. Afganistan'da insani bir trajedi yaşanıyor. O bölgelerin bu hale gelmesinde sorumlu olanlar uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kurumların oradaki insanların durumunu düşünmesi, gerekli tedbirleri alması gerekir. İnsanlar bazen yalın ayak bazen de uçaklara tutunarak oradan çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla bu insani trajedinin uluslararası kuruluşlar tarafından ve oranın bu noktaya gelmesinde sorumlu olanlar tarafından giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Afganistan'daki bu insani dramın giderilmesi için uluslararası kuruluşların elini, taşın altına koyması lazım. Avrupa Birliği'nden tutun da Amerika'ya, Birleşmiş Milletler'e kadar bütün bu zengin devletlerin ve uluslararası kuruluşların insani trajedinin giderilmesi için gereken maddi ve diğer anlamdaki girişimleri sağlayarak tedbir almaları gerekmektedir. Biz her türlü tedbiri alıp sınırlarımızı, gümrük kapılarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Muş ve beraberindeki heyet son olarak Zeytindalı Gümrük Kapısı'na geçerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Muş´a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve AK Parrti İl Başkanı Adem Yeşildal eşlik etti. DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

