Hatayspor, Galatasaray maçına hazır



İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 2´nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo beyazlı takım, bugün hava yoluyla İstanbul´a hareket edecek ve maç saatine kadar kampa girecek.

Süper Lig´in 2´nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan bir saat süren idmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor, bugün hava yolu ile İstanbul´a hareket edecek ve maç saatine kadar kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-22 13:34:42



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