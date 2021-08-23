Hatay’da 12 kilo 526 gram esrar ele geçirildi İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 526 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında icra ettikleri faaliyet kapsamında Samandağ Gözene Mahallesi'nde ikamet eden H.D. ve A.D. ile İskenderun Akarca Mahallesi'nde ikamet eden C.K. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı ve kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslerde arama yaptı. Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma dedektifleri (JASAT) ile birlikte şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 70 santimetre ile 2 metre 50 santimetre arasında değişen 424 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 526 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve C.K. tutuklanırken H.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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