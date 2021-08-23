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Hatay´da uyuşturucuya 2 tutuklama

DHA

Hatay´da uyuşturucuya 2 tutuklama


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY´da jandarma ekipleri tarafından Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda, 424 kök Hint keneviri ve 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2´si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samandağ ilçesinde H.D. ve A.D. ile İskenderun ilçesinde C.K.'nin uyuşturucu madde satışı ve kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın yaptı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 424 kök Hint keneviri ve 12 kilo 526 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-08-23 13:36:43

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