Yorgun mermi çatıyı delerek odaya düştü

Taksi faciası: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin çatısından odanın içerisine yorgun mermi düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kuzuculu Mahallesi Akgül Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Köşe (36) ve ailesinin yaşadığı müstakil evin çatısına nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip odanın içine düşen mermiyi bir anda önlerinde bulan aile fertleri kısa süreli panik yaşadı. Şans eseri yaralanan olmazken, mermi nedeniyle çatıda delik oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.