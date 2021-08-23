Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu Kuşalanı mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet D.'nın kullandığı 06 EU 9343 plakalı beton mikseri, Ünal S.'nın kullandığı 31 E 4661 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ünsal S. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.