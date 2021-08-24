İskenderun Spor, taraftarlarıyla kucaklaştı

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TFF 3. Lig 2. Grubunda yer alan İskenderun Spor, yeni sezon öncesi Kızılcahamam ve Bolu’da yaptığı kamp çalışmalarının ardından geldiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde taraftarlarıyla buluştu.

İskenderun Spor A.Ş. Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Kulüp CEO’su Jan Olde Riekerink, Teknik Direktör Ümit Karan, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Taraftarlar, takımlarını “Şampiyon İskenderun” sloganlarıyla karşılayıp kurban kesilerek dua ettiler.

Turuncu mavili ekip İskenderun Spor yeni sezon öncesi 5 Temmuz stadında ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesi taraftar 5 Temmuz stadını Turuncu Mavi bayraklarla süsledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikram ederek başarılar dilediler.

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