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Hatay’da evsel atıklar kompost oluyor Gastronomi Evi’nde atıklar gübre haline getiriliyor

İHA

Hatay'da israfın önüne geçebilmek için uygulanan 'mutfakta sıfır atık' projesi kapsamında daha önce çöp olan evsel atıklar, artık kompost haline getirilerek, gübre oluyor. Patlıcan, soğan, domates atıkları, yumurta kabuğu, kullanılmış peçete, karton bardaklar kompost haline getirilerek toprakta gübre olarak kullanılıyor.

Hatay’da evsel atıklar kompost oluyor Gastronomi Evi’nde atıklar gübre haline getiriliyor

Hatay’da israfın önüne geçebilmek için uygulanan ‘mutfakta sıfır atık’ projesi kapsamında daha önce çöp olan evsel atıklar, artık kompost haline getirilerek, gübre oluyor. Patlıcan, soğan, domates atıkları, yumurta kabuğu, kullanılmış peçete, karton bardaklar kompost haline getirilerek toprakta gübre olarak kullanılıyor.
UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde günlük olarak kilolarca evsel atık çıkarken sosyal sorumluluk bilincinde bu atıklar gübre olarak dönüştürülüyor. Patlıcan, soğan, maydanoz, yumurta kabuğu, kullanılmış peçete ve daha birçok evsel atık, saksılar içerisinde önce kompost haline getiriliyor, daha sonra ise gübre olarak kullanılıyor. Ekili ürünlerde kimyasal ilaçların yerine kullanılabilen gübreler hem çevreyi koruyor, hem israf olmuyor. Antakya Çevre Koruma Derneği 2. Başkanı ve Çevre aktivisti Selda Asker’in eğitim verdiği Gastronomi Evi çalışanları, evsel katıkları kısa süre içerisinde kompost haline getirdi. Gastronomi Evi içerisinde bulunan ağaçlarda kullanılmak üzere gübre haline gelecek olan kompost, çevreye zarar da vermiyor.
Antakya Çevre Koruma Derneği 2. Başkanı ve Çevre aktivisti Selda Asker Hatay’da evsel atıkların değerlendirilmesi için ilk defa bir girişim olduğunu belirterek, “Hatay’da ilk defa evsel atıklarımızın değerlendirilmesi için girişim yapan Gastronomi Evi’ne çevre adına farkındalık oluşturduğu için teşekkür ederim. Çünkü her sene dünya da kadar evsel atığımız çöplüğe gidiyor. Onların değerlendirilmesi ve insanların bilgilendirilmesi açısından çok güzel farkındalık etkinliği oldu. Kompost, evimizden çıkan atıkların dallarla yapraklarla birleştirilip toprağa verimli gübre haline dönüştürülmesidir. Kompost yapmaktaki amacımız aslında toprağa attığımız her atık bize geri dönüyor. Bunları pestisitler yerine yani kimyasal ilaçlar yerine kullanabiliriz. Çünkü toprakta gübre olarak kullandığımız her şey, oraya ektiğimiz ürünlerle bize geri gelip bizi hasta edeceğine kendi evimizin atıkları ile bunları değerlendirebiliyoruz” dedi.
İklim krizinde en büyük düşmanın çöplerin atmosfere yaydığı metan gazı olduğunu belirten Asker “İklim krizi artık kapımızda ve mücadele ediyoruz. Bunun en büyük düşmanı da atmosfere yaydığımız sara gazları. Bunlardan bir tanesi çöplerden çıkan metan gazı, biz bunları değerlendirerek çöplerdeki metan gazını bir şekilde bertaraf ediyoruz. Bunun içinde kompost malzemeleri için yeşil sebze meyve atıkları, yumurta kabukları, çay posaları bir de kahverengi atık dediğimiz dallar, yapraklar, kâğıtlar, her şeyi toprağa gömerek kompost elde ediyoruz. Toprakta organik gübre elde etmiş oluyoruz” diye konuştu.
UNESCO Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan ise sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ve kompost üretimine katkı sağlamak istediklerini belirterek, “UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak toplum bilinci ile hareket ederek sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Bir işletme olduğumuz için en önemli projelerimizden biri atıkları nasıl değerlendirdiğimiz. Geçtiğimiz aylarda karpuz kabuğunu tekrar gıdaya dönüştürerek tatlımızı yaptık ve ilgi gördü. Su şişelerimizdeki kapakları toplayıp Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderiyoruz. Patlıcan, soğan, domates atıklarının yaklaşık ayda 200 kilograma tekabül ettiğini fark edince ne yapabiliriz diye düşündük. Bunları değerlendirmeye, kompost üretimine katkı sağlamak istedik. Dün topladığımız atıkları eğitim alarak toprakla buluşturduk. Topraktan kazandığımızı geri toprağa vermezsek dünyamız yok olmaya mahkumdur. Her kurumun sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekiyor” dedi.
Yapılan kompost 68 hafta arasında tamamen gübre haline gelerek ekili ürünlerde ve ağaçlarda kullanılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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