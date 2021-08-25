Balıkçılar teknenin yanında yüzen yunusları görüntüledi

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, balıkçı teknesinin yanında yüzen iki yunus, teknedekiler tarafından görüntülendi.

Samandağ ilçesinde balıkçılar teknenin yanında yüzen 2 yunusu fark etti. Balıkçılar bu anları görüntüledi. Görüntülerde, yunusların teknenin yanında yüzdüğü ve suya girip çıktıkları görüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-25 12:17:32



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