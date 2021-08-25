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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Hatay Stadyumu'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5’e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor ile 28 Ağustos Cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de karşılaşacak.

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