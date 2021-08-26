Hatay'da silahlı saldırı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Harbiye mahallesinde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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