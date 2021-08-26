Aaron Boupendza resmen Al-Arabi'de

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza AlArabi'ye resmen transfer oldu.

Transfer gündemini uzun süre meşgul eden Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Katar takımlarından AlArabi'ye transfer olduğu açıklandı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama "Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi AlArabi'ye transferi gerçekleşmiştir. Aaron Salem Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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