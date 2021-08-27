Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde doğasever-aktivist Nazım Sönmez, Amanos Dağları'nda bulunan tilki yavrusunu sahiplendi. Sönmez, annesi olmayan yavruyu sütle besliyor.

Amanos Dağları'nda bulunan tilki yavrusunu Amanos Keşif Grubu'ndan doğasever-aktivist Nazım Sönmez sahiplendi. Tilki yavrusunu süt ile besleyen Sönmez, annenin öldürülmüş olabileceğini belirterek, "Sağ olsun, duyarlı bir vatandaşımız tilki yavrusunu bize getirdi. Sütle karnını doyurduk. Şu anda mışıl mışıl uyuyor. Elimizden geldiğince tilki yavrumuzu beslemeye çalışacağız. Besleyip büyüttükten sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-08-27 11:00:03



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