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İskenderunspor Başkanı Bolat: Tesislerimiz en kısa sürede hazır olacak

DHA

İskenderunspor Başkanı Bolat: Tesislerimiz en kısa sürede hazır olacak


Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN-HATAY,(DHA) TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İskenderunspor'da kulüp başkanı Hakan Bolat, başarının elde edilebilmesi için iyi bir altyapının olması gerektiğine dikkat çekerek, tesislerin en kısa sürede devreye gireceğini kaydetti
İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, turuncu-mavili ekibin kalacağı lojman başta olmak üzere antrenman sahası ve kondisyon merkezinin hazırlıklarını yerinde inceledi. Bolat, "Hedefimiz belli, bunun için tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak yerine getirme mücadelesi içerisindeyiz" dedi.
TESİS VE SAHA 
Başkan Bolat, Hatayspor'un stadından alınan çimlerin serilmesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydederken, "İskenderunspor'un artık kendine ait tesisleri ve sahası olacak. Önümüzdeki haftalarda futbolcular hem tesiste kalacak hem de antrenmanların burada yapacaklar" diye konuştu.
PERFORMANS ODASI
Tesiste en dikkat çekenin salon performans odası olacağını sözlerine ekleyen Başkan Bolat, "Her maç sonrası bazı önemli maçlarda sporcularımız burada sahadaki performanslarını izleyip teknik heyet tarafından da değerlendirileceği önemli bir salon" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tesisten görüntü
 Başkanın tesisi gezmesi
 Hatayspor stadından gelen çimleri seren işçiler
 Başkan hakan Bolat ile röp
 Kondisyon salonundan ve sporcu odalarından görüntü
 Performans salonundan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-08-27 15:26:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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