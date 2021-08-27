Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatay Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordobeyazlı ekip, otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Hatayspor, Alanyaspor ile 28 Ağustos Cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.