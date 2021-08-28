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Samandağ sahilindeki yavru deniz kaplumbağalarının deniz yolculuğu sürüyor

İHA

Samandağ sahilindeki yavru deniz kaplumbağalarının deniz yolculuğu sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde yumurtalarından çıkan yavru yeşil deniz kaplumbağalarının denize ulaşma serüvenleri devam ediyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve belediyesi ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan ‘carretta caretta’ ve ‘chelonia mydas’ olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, yumurtalarından çıktı. Ağustos ayının başından itibaren çıkmaya başlayan yavru kaplumbağaların denize ulaşma serüvenleri, eylül ayının sonuna kadar sürecek.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Samandağ'ın Chelonia mydas ve caretta caretta kaplumbağa türleri açısından Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Bölgemizde yuva yapan kaplumbağa sayımız binin altında olmuyor. binlerce yavruyu her yıl denize uğurluyoruz. Mayıs ayından Eylül ayının ortalarına kadar süren bir çalışmamız oluyor. Bize bu konuda katkı sunan kurum ve kuruluşlara, gönüllerimize duyarlı insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kaplumbağa olgusu Samandağ'da artık bir yere gelmiş durumda, zamanla Hatay'ın en önemli markalarından biri haline gelmiştir. Bu bizi mutlu ediyor Yeşil Deniz kaplumbağaları dünya yaşam zincirinin önemli halkalarından biri ve nesli tehdit altında olan bir canlı. 10 yıldan önce 6070 yuva sayarken şimdi binin altına düşmeyen bir ortalamamız var. Bu da Samandağ’ı Türkiye'de yeşil deniz kaplumbağalarının ürediği bir kaç sahilden biri olma özelliğinde ve en önemli sahil olma yolunda ilerliyor" dedi.

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