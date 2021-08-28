İskenderun’da barınakta erkek cesedi bulundu

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağı içerisinde bulunan kayalıklar arasında suyun içinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çay Mahallesi balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine güvenlik güçlerini ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Barınağın kayalıkları arasından sudan çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimlik kontrolünde şahsın 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise balık tutmada kullanılan malzemelere rastlandı.

Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.