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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu.

Çay Mahallesi balıkçı barınağında bugün saat 09.30 sıralarında kıyıda erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin Süleyman Yıldız´a (38) ait olduğunu saptadı. Yanında misina ve balık tutma malzemeleri bulunan Yıldız'ın balık tutarken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Sahil Güvenlik botları yardımıyla sudan çıkartılan Yıldız'ın cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-08-28 16:00:29



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