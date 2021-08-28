Yeşil deniz kaplumbağalarının denize yolculuğunu izlediler

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde vatandaşlar, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağalarını izledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği'nce 'Sen de katıl fark yarat' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Samandağ sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağaları izleyerek o anlara şahit oldu.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile deniz kaplumbağalarını izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini belirterek, "Doğaseverlere deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak denizle buluşma yolculuğunu izlettirmek için etkinliği düzenledik. Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışları, Eylül sonuna kadar devam ediyor. Güzel bir ilgi oldu. Biz yıllardır yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini de görüyoruz. İnsanlar, deniz kaplumbağalarını sahipleniyor" dedi.
Vatandaşlar daha sonra çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesinde kuş gözlem etkinliğine katıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2021-08-28 16:59:56
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