Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 50 üstünlüğü ile tamamlandı. Hatayspor, 3. haftada ilk galibiyetini almayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada serbest vuruşta Riberio’nun yerden pasında El Kaabi ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

60. dakikada Diouf’un sağdan ortasında arka direkte bulunan El Kaabi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 40

64. dakikada Eduardo’nun soldan ortasında altı pas önünde Davidson topa dokundu ancak kaleci Munir son anda kornere çeldi.

65. dakikada kullanılan korner atışında Eduardo arka direkte bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.

90. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 50



Stat: Hatay

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Ok xx, Ata Yıldırım xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xx, Falette xx (Burak Öksüz dk. 15 xx), Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx (Mehdi Boudjemaa dk. 68 xx), Onur xxx (Sackey dk. 79 xx), Lobjanidze xxx (Kamara dk. 79 xx), Traore xxx, El Kaabi xxx (Dylan Louis dk. 68 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Leroy Fer xx (Wilson Eduardo dk. 46 xx), Nemanja Milunovic xx, Umut xx, Borja xx, Tayfur xx, Fatih Aksoy xxx, Juanfran xx, Joao Novais xx (Ahmet Ildız dk. 46 xx), Davidson xx, Candeisas xx (Babacar dk. 85 ?)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Traore (dk. 4), Saba Lobjanidze (dk. 18), Ruben Riberio (dk. 42), El Kaabi (dk. 60), Kamara (dk. 60) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Traore, Diouf, Mehdi Boudjemaa, Adekugbe, Fatih Kuruçuk (Hatayspor), Fatih Aksoy (Alanyaspor)

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