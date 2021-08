Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü Hatay’da törenle kutlandı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törende, Hatay Valiliği, Hatay Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, anıt şeref defterini imzaladı.

Vali Doğan burada yaptığı açıklamada; "Milletimizin kaderini değiştiren bu destansı mücadele ile milletimizin hür ve bağımsız yaşamaya olan sevdasını bir kez daha gösterdiniz. Her karışını halk anılarınız ile suladığımız kutsal vatan toprakları üzerinde uzun içerisinde yaşayan ve her geçen gün daha da güçlenen devletimizin sağladığı imkânlarla geleceğe umutla bakan milletimizin her Ferdi siz Aziz şehitlerimize müteşekkildir. Fedakarlığınız yüce milletimiz tarafından unutulmayacaktır. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığınız bilinci ile emanetinizi geleceği ve daima daha yükseklere taşıyacağız. Vatan topraklarımızın yılmaz savunuculuğunu yapan siz Aziz şehitlerimizi kahramanlık destanlarınızı nesilden nesile aktarılarak hatıralarınızı her an her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden vatanın bölünmez bütünlüğü huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen siz Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

Çelenk sunma programının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tayfun Çağın ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Valiliği’ndeki tebriklerin kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.