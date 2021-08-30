Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

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İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)HATAY´da sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Antakya Sanayi Sitesi´ndeki bir mobilya atölyesinin çatı katında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binayı boşaltan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-30 17:36:57



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