Hatay'da mobilya atölyesinde yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında çıkan yangın, yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüdü. Yükselen alevler, bitişikteki mobilya atölyesine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, alevlere teslim olan atölyelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-30 19:44:01



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