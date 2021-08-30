Afrin'e füzeli saldırı: 5'i çocuk 8 sivil yaralı

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Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolünde olan Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e atılan füzeler sonucu 5'i çocuk 8 sivil yaralandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "30.08.2021 günü 17.50 sıralarında PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat rejim bölgesinden Afrin merkeze yapılan füze atışlarıyla meydana gelen 6 adet patlama sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 5'i çocuk olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi.

Valilik, yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlandığını açıkladı.

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