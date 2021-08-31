Samandağ biberinde son hasat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samandağ biberinde son hasat

İHA

Samandağ biberinde son hasat

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yılın son Samandağ biberi hasadı yapıldı.
Dünyanın en uzun sahillerinden birine sahip olan Samandağ ilçesi, sadece turizmi değil tarımıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Tadı ve yararıyla kentin vazgeçilmezi olan Samandağ Biberinin son hasadı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Hüseyin Yayman ve Murat Kütük, hasada eşlik ederek, çiftçilerle beraber biber topladı.
Hasat sonrası konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ biberinin şifa deposu olduğunun altını çizdi. Samandağ biberinin kansere karşıda koruma sağladığına değinen Yayman, “Samandağ biberi hasadının son döneminde çiftçilerimize yardım etmeye geldik. Samandağ biberi gerçekten bir şifa deposu, metabolizmayı hızlandıran, C vitamini olan, bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı insan vücudunda koruma sağlayan ve günümüzün en büyük problemlerinden olan obeziteye karşı Samandağ biberi inanılmaz fayda sağlayan bitkilerimizden bir tanesidir. Lezzeti ve inceliğiyle hem Samandağ’ımıza hem de Hatay’ımıza girdi sağlayan önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Salgın süreci tarımın önemini ortaya çıkardı, üretmenin çalışmanın önemini ortaya çıkardı ve Korona ile beraber dünyanın geleceğinin tarımda olduğu ve dünyada ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Samandağ biberinin tanınırlık ve bilinirlik bakımından artık daha çok tanıtacağız, insanların bu biberi daha çok tüketmesini sağlayacağız” diye konuştu.
Samandağ’ın sadece turizm değil tarımda da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, “Samandağ bizim için tarım ve emeğin başkentidir. Pandemi sürecinde tarımın ne kadar öneme sahip olduğunu gördük. Samandağ’da tropikal meyveler dahil her türlü meyvenin yetişme imkanı var, son derece güzel bir iklime sahip. Kentimizin Samandağ biberi de çok ayrı bir yer teşkil ediyor. Özellikle zayıflamak isteyenler Samandağ biberini istiyorlar. Benim de bizzat arkadaşlarım tarafından zaman zaman biber talepleri geliyor. Sayın milletvekilimizle beraber de artık biberimizin tanıtımını daha kalabalık yerlerde gerçekleştireceğiz. Samandağ biber artık hak ettiği yeri pazarlarda, manavlarda alacaktır inşallah” şeklinde konuştu.
Çocukluğundan bu yana Samandağ biberi yetiştirdiklerini söyleyen Semira Yüksek ise “Bu işi senelerdir sürdürüyoruz, ekmeğimizi Samandağ biberinden kazanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da yaşayan Özbek Türkleri Afganistan’da huzur istiyor Afganistan’daki iç savaş nedeniyle 39 yıl önce Türkiye’ye göç eden Özbek kökenli Türkler kendi kültürlerini Hatay’da yaşatıyor
YEREL HABERLER Hatay’da yaşayan Özbek Türkleri Afganistan’da huzur ...
Hatay´da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay´da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu ...
Afrin'e füzeli saldırı: 5'i çocuk 8 sivil yaralı
YEREL HABERLER Afrin'e füzeli saldırı: 5'i çocuk 8 sivil yaralı
Afrin´e PKK/YPG´li teröristlerce füze saldırısı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Afrin´e PKK/YPG´li teröristlerce füze saldırısı: 8 ...
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın (2)
YEREL HABERLER Hatay'da mobilya atölyesinde yangın (2)
Hatay’da mobilya atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Hatay’da mobilya atölyesinde yangın
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Hatay'da mobilya atölyesinde yangın
Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
Samandağ'da uyuşturucu ile mücadele danışmanlığı hizmete girdi
YEREL HABERLER Samandağ'da uyuşturucu ile mücadele danışmanlığı ...
Mileyha sulak alanında kuş gözlem etkinliği
YEREL HABERLER Mileyha sulak alanında kuş gözlem etkinliği
Erdoğan: “Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Önemli bir rakibe karşı önemli bir ...
Atan: “Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu”
YEREL HABERLER Atan: “Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç ...
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: 5-0
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: 5-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.