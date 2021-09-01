Hatay'da çıkan yangın başka mahalleye sıçradı

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki alana sıçradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Yayladağı ilçesinin Sebenoba Mahallesi'ndeki makilik alana sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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