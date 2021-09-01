Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bitki örtüsünün olduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Sebenoba Mahallesi'ne sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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