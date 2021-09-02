Hatay'da deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Atatürk Parkında, süs havuzunun köpürdüğünü görenler o anları kayda aldı.

Şampuan ya da bulaşık deterjanının döküldüğü tahmin edilen olayda, şelaledeki suların akmasıyla, alanda köpükler oluştu.

Oluşan köpükler bir süre sonra dağıldı.

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