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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da silahlı kavga olayına karışan şüpheli tutuklandı

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hatay’da silahlı kavga olayına karışan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucu Ş.K. isimli şahsın öldürülmesi ve H.Ö. isimli şahsın yaralanmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen N.B. ve S.A. adlı 2 şüpheli İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüpheli şahıslardan N.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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