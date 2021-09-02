Samandağ'da hortum paniği

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

Hortum, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

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