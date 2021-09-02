Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu (2)

'KİRLİLİK GÖRÜLEN NOKTALARDA DENİZE GİRMEYİN' UYARISI
Hatay´ın Samandağ ilçesinde deniz kıyısındaki petrol kirliliği nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, `´24 Agustosta Suriye´deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol başta Kıbrıs olmak üzere Hatay sahillerini de tehdit ediyor. Ulaştırma Bakanlığı ve liman başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürerken, rüzgar yönüyle bir kısım kirlilik Samandağ sahilinde görüldü. Halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması gerekiyor´´ denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI
2021-09-02 20:30:00
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