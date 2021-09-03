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Okul döneminde çocuklara beslenme önerisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, sağlıksız beslenmenin büyüme ve gelişme geriliğine yol açtığını belirtti

İHA

Okul döneminde çocuklara beslenme önerisi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, sağlıksız beslenmenin büyüme ve gelişme geriliğine yol açtığını belirtti

İskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Sipahioğlu, okul çağındaki çocukların sağlık için yeterli ve dengeli beslenmelerinin önemine dikkat çekerek, sağlıksız beslenmenin büyüme ve gelişme geriliğine yol açtığını belirtti.
Büşra Sipahioğlu, yaptığı açıklamada, okul çağındaki çocukların sürekli büyüme ve gelişme süreci içinde olduğunu ifade ederek, "Bu dönemde enerji harcaması vücut ölçüsünün birimi başına yetişkinlerden fazladır. Çünkü büyüme olayı önemli miktarda enerji gerektirir. Ayrıca, yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda protein, mineral ve vitamin gereklidir. Bu gereksinmelerin karşılanabilmesi için de çocukların tüketmeleri gereken yiyeceklerin sağlıklı ve yeterli miktarlarda olmaları gerekir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, büyüme ve gelişme geriliğine yol açar. 6 12 yaş arası çocuklar, yılda ortalama 5 santime kadar büyür. Bu da yılda yaklaşık 2,5 kilogram kadar bir vücut ağırlığında artışa eşittir. Bu nedenle vücut ağırlığındaki artış dengede tutulmalı ve aşırı kilo alımı engellenmelidir” dedi.

“Sağlıklı beslenme, besin çeşitliliğine dayalıdır”
Sağlıklı beslenmenin besin çeşitliliğine dayalı olduğuna dikkat çeken Sipahioğlu, şunları kaydetti:
“Süt, peynir ve yoğurt çocukların güçlü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip olmak için gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlar. A, D, E ve K vitaminleri süt yağında bulunur. Çocuklar ve adolesan dönemi gençler, günlük 24 porsiyon süt ve ürünlerini tüketmelidir. Et, tavuk, balık, yumurta, fasulye, fındık ve tahıl ürünleri güçlü kaslar için gerekli olan protein, demir, B vitaminleri ve bazı mineralleri sağlar. Ette bulunan demirin vücutta kullanılabilirliği yüksek olduğundan, demir eksikliği anemisini önlemede önemli yeri vardır. Yumurta, protein kalitesi en yüksek olan yiyecektir. Et ve ürünleri, yumurta ve kurubaklagil ile sert kabuklu yemişler, yağlı tohumlardan adolesanların günlük tüketilmesi önerilen toplam miktar, 2,53 porsiyondur. Ekmek ve tahıl grubu B vitamini, demir, mineral ve posa içerir. Bunlar ayrıca iyi birer kompleks karbonhidrat kaynağı olup çocukların aktiviteleri için gerekli enerjiyi sağlar. Günlük tahıl tüketiminin en az yarısı tam tahıl olmalıdır. Ekmek ve tahıllardan günlük tüketilmesi önerilen miktar çocuklar için 2,55 porsiyon; adolesanlar için 38 porsiyondur. Sebzeler; A vitamini, C vitamini, kompleks karbonhidratlar ve posa içerir. Ayrıca belirli miktarlarda B vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri içerir. Büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, deri ve göz sağlığı, diş ve diş eti sağlığı, kan yapımı, hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkindir. Bağırsak çalışmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı beslenmede çeşitli renk ve türlerde sebze tüketilmelidir. Farklı sebzeler, farklı besin ögeleri içerdikleri için gün içerisinde tüketilen sebzelerin çeşitlendirilmesi gerekir. Çocukların günlük beslenmesinde 1,52,5 porsiyon adolesanların ise 23 porsiyon sebze tüketmesi önerilmektedir. Meyveler, çocukların cildi, göz ve diş eti sağlığı için gereken A (beta karoten) ve C vitaminini, potasyum ve diğer mineralleri içerir. Meyvelerde de sebzelerde olduğu gibi tüketimlerinde çeşitliliğin sağlanması önemlidir. Genellikle turunçgiller grubu ve üzümsü meyveler (çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, karadut gibi) ve diğer üzümler C vitamini ile çeşitli antioksidanlardan zengin iken elma, muz, kayısı vb. meyveler potasyumdan zengindir. Meyvelerin günlük tüketilmesi önerilen miktarı çocuklar için 1,52,5 porsiyon; adolesanlar için 23 porsiyondur."

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