Petrol atıklarının vurduğu Samandağ sahili temizlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıkları, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından temizlendi.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Samandağ ilçesinde dün öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Deniz kenarında ve kıyıda bulunan atıklar canlılar için tehlike saçarken Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik ekipleri, sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Öncelikle sahilde bulunan petrol atıkları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, traktörler ile sahilde düzeltme çalışmaları yapıldı.

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