Hatay'ın Samandağ ilçesinde 281 kuş türünü bünyesinde barındıran Mileyha, sulak alan ilan edildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Mileyha'nın sulak alan ilan edilmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez’i ziyaret etti. Yayman, burada yaptığı açıklamada, Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yer olan ve Mileyha Kuş Cenneti olarak bilinen yerin tabiat adına kalan son parça olduğunu belirterek, sahip çıkılmazsa buranın da betona teslim olacağını ifade etti.

Mileyha göçmen kuşların göç yolu üzerinde olan eşsiz bir tabiat harikası olduğunu söyleyen Yayman, "Mileyha’da tam 282 farklı kuş türü kayıt altına alınmış. Bu inanılmaz bir sayı. Mileyha’nın bu kadar kuş türüne ev sahipliği yapması dahi buranın ne kadar önemli bir lokasyon olduğunu ortaya koyuyor. Mileyha’yı koruduğumuzda en az Manyas Kuş Cenneti kadar etkileyici olabilecek bir alan. Mileyha'yı sulak alan ilan ettiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de, “Geçtiğimiz günlerde olumsuz haberlerle gündeme gelen ve tabiat severleri ayağa kaldıran Mileyha’da müjdeli bir haberimiz var. 1 Eylül 2021 tarihli kararla Mileyha'yı sulak alan ilan ettik. Şimdi artık kolları sıvayıp yönetim planı yapacağız" dedi.

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