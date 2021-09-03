Samandağ sahilindeki petrol sızıntısı Suriye'den geldi Vali Doğan: "Denizden ve karadan müdahalemiz devam ediyor" "15 bin metreküplük bir depodan fuel oil sızıntısı var" "Denizlerimizde kirlilik yok, kalıcı bir kirliğe sebep olmamak için çalışma yürütüyoruz"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ sahilinde bulunan petrol atıklarının Suriye’de bulunan elektrik santralindeki fuel oil deposunda oluşan sızıntıdan meydana geldiğini açıkladı. 6 gemi ile açık denizde müdahale edildiğini belirten Vali Doğan denizler de kirlilik olmadığını, kalıcı bir kirliliğe sebep olmamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Samandağ ilçesinde dün öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan sızıntı yaşanan deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu ancak bunun ne kadarının denize sızdığını bilemediklerini söyledi.

Vali Doğan, Suriye’de bulunan elektrik santralinde ki fuel oil deposunda 1 hafta önce sızıntı yaşandığını belirterek, "Suriye sınırımıza 107 kilometrelik bir mesafede ki bir elektrik santralinde ki fuel oil deposundan denize bir sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı yaklaşık 1 hafta önce meydana geldi. Bunu Suriye basınından öğreniyoruz. Bu deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu biliyoruz. Ancak ne kadarının denize sızdığını ne kadarının depoda olduğunu bilmiyoruz. Açık denize sızan bu fuel oilin çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve orada da temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz. Bu öncelikle Kuzey Kıbrıs kara sularına doğru ilerledi, Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun acil müdahale gemisi, Seyit Onbaşı atık toplama gemisi ve bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi toplam 6 gemi ile birlikte açık denizde bu temizlik çalışması yürütülmekte. Deniz şartları gereği bir takım atıklarda bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmakta. Bu gelen parçacıklar çok küçük metal para büyüklüğünde parçacıklar. Arkadaşlarımız sahilde ki bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. 6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı bir takım materyaller İskenderun Limanına ulaştı. 11 konteynırla gelen bu materyaller hem mevcut denizde ki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından kullanılacak” dedi.

Ciddi bir kirliliğin olmadığını denizlerin temiz olduğunu belirten Vali Doğan, “Olayın çapını göz önüne aldığımızda ciddi bir kirliliğin olmadığını yapılan çalışmaların buna engel olduğunu da görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay sonuçlanana kadar devam edecek. İnsanların denize girmesi için bir tehlike yok. Denizlerimizde kirlilik yok, kalıcı bir kirliğe sebep olmamak için çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.