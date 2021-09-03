Hatayspor’a, Beşiktaş’tan kaleci transferi Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig’de oynadığı üç maçta 4 puan toplayarak 9. S"sırada yer alan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı toplam 17 transferin ardından çalışmalarını sürdüren bordobeyazlı ekip son olarak Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşında ki futbolcu ile yapılan imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat katıldı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat katıldı. Gökdeniz'e ve kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.